De gerechten van Het Oude Gemeentehuis in Rhenen blijven in het geheugen

Het is de derde gang in het Menu the Mayor en de verwachting werd al groot toen ik een slok nam van de rode wijn, in de Dolemieten aangelengd met grappa tot een zoete, alcoholische krachtpatser. Wat voor voorgerecht past hier bij?



Een kersentaartje dus, met als ware kers de gebakken ganzenlever. Deze is licht geroosterd met de structuur van een smeuïge crème brûlée. De ganzenlever smaakt nog het meest naar een hartige boter, met zelfs een beetje wildsmaak. Het is een heftig voorgerecht, waarbij alles in dienst staat van de ganzenlever. Van de zure yoghurt, tot de vlezige zoete cerisakersen en de wijn, die nog zoeter lijkt naast het gerecht.



Het begin

Terug nu even naar het begin van een avond bij Het Oude Gemeentehuis in Rhenen, dat huist in precies het statige pand dat je verwacht bij de naam. Op een centrale plek in het dorp, met een trapje naar de voordeur en met chef-kok Niels Minkman die glimlacht vanuit zijn open keuken. Hij kookte jaren met een Michelinster in Zwitserland en heeft nu deze Rhenense zaak met zijn partner Janneke Eerbeek.