Dineren met uitzicht op het paard bij Bistro Barbizon in Oosterbeek

Over de TongOOSTERBEEK - Dineren met uitzicht op een galopperend paard. Dat kon altijd bij De Kantine in Oosterbeek. En nu kan het weer, bij Bistro Barbizon .

Zoals alles eigenlijk in Oosterbeek, is het terrein rondom het restaurant en de aangrenzende manege onberispelijk aangeveegd. De auto parkeer je voor de deur, je ruikt nog een vleug paardenstal, maar als je binnen stapt bij Bistro Barbizon doet niets je denken aan de kantine van een manege. Oosterbeek heeft iets ordentelijks, en zo oogt het restaurant ook.

Het plafond is zwart, de muren donkergrijs en de vloer van echte houten planken. Vanaf de muren kijken koppen met geweien van verschillende hertachtigen je aan en ook de schilderijen aan de muur herinneren de gast aan de prachtige, groene omgeving. We gaan zitten aan een degelijke houten tafel op goed zittende gestoffeerde stoelen, ook nog met uitzicht op de binnenbak waar een jonge vrouw te paard heel stijlvol haar rondes galoppeert.

Crisis

Restaurant De Kantine was jarenlang de plek waar ondernemend Arnhem en omstreken deals sloot en vierde. Zakenlui aten hier graag, en in hun kielzog ook de bankiers, zo gaan de verhalen. Maar de crisis deed de ondernemers de hand op de portemonnee houden en de klanten bleven weg. Het was het einde van 15 jaren restaurant De Kantine. Na een paar jaar leegstand was het de familie Van den Broek die de deuren van het restaurant vijf weken geleden weer opende.

Onduidelijk menu

Volledig scherm Bram van den Broek (rechts) met zijn vader. © Gerard Burgers Aangezien het wat onduidelijk blijft wat nu het menu inhoudt, ,,zeebaars, maar het kan ook lam zijn vandaag’’, kies ik een vegetarische voorgerecht van de kaart met avocado in de hoofdrol. Mijn gast gaat voor de pastrami, een gerecht van een heel andere aard, maar tot onze verrassing krijgen we beiden dezelfde wijn.

In de glazen gaat een gekoelde pinot noir uit Oostenrijk, die bij de eerste slok vooral doet denken aan een grapefruit, zo bitter. De bediening lepelt een heel verhaal op over wijn die toch bij onze gerechten zou moeten passen, maar de woorden zijn duidelijk uit het hoofd geleerd. Dan is het beter om gewoon in te schenken.

Stevige start

Op mijn bord gepureerde en stukjes avocado en blokken feta. De schapenkaas is zurig en sterk van smaak, zoals hoort bij feta, maar het overheerst wel de zachte avocado door vooral de hoeveelheid van de kaas. De hazelnoot is verwerkt in een sponzige cake en ligt geroosterd over het bord en doet zoals altijd zijn verzachtende werk. Opmerkelijk is dat de salade pas echt goed werkt als ik een slok van de wijn neem. Samen kloppen die twee dus inderdaad heel goed.

Mijn gast eet pastrami, dat door het pekelen al goed zout van zichzelf is. Kleine blokjes gebakken chorizo maken het geheel nog zouter, maar door de ingelegde ui en radijs en de gepofte paprika is er ook frisheid op het bord. Het blad van de Oost-Indische kers is de peper over het bord. Je moet met dit gerecht wel van een stevige start houden.

De ober waagt zich bij de tweede gang opnieuw aan een uiteenzetting over wijnen, en doet dat ook in het Engels bij de buren. Het is een beproeving voor hem zelf en de gasten, dus dat zou ik achterwege laten.

Hoofdgerechten

Ik eet zeebaars met asperges en knoflooksaus, vertelt de bediening mij. Het is een gerecht buiten de menukaart om. Twee filets van de zeebaars liggen op elkaar gestapeld op vier asperges van gelijke dikte met ook nog links en rechts een gamba.

Volledig scherm De huid van de zeebaars vertoont een lichte grilstreep, maar de huid zelf is jammergenoeg niet krokant en daardoor niet echt eetbaar. Normaliter is zeebaars zoetig en mild van smaak, maar ik proef bij de eerste hap vis in de verte iets zurigs. En eigenlijk verdwijnt dat het hele bord niet meer. Pas als ik de asperges op heb, realiseer ik me dat het wellicht komt omdat het vele groentenat, met misschien iets citroen, is meegekomen en in de vis is getrokken. Ook de knoflook proef ik niet.

De eend van mijn gast is perfect gegaard, door deze in een vacuumzak in warm water te bereiden. Het vlees is rosé maar heeft aan de buitenkant een mooie kleur gekregen op de grill. Iets krokantere vetlaag was nog lekkerder geweest bij de niet te zware gevogeltejus. Lekker is ook de milde rooksmaak in de eend. De mango is aangezet met specerijen waaronder een stevige peper. Alleen de geconfijte eend in deeg valt uit de toon door de hoeveelheid zout.

Valpolicella uit Veneto is de bijgeschonken wijn en dat smaakt, alhoewel die nog best steviger mag zijn naast eend.

De rekening

Avocado met feta: 8,00 Pastrami met mozzarella: 10,00 Veluws eend: 20,00 Zeebaars: 22,00 Gegrilde groenten: 6,00 Tonkaboon: 2 x 14,00 2 x pinot noir: 13,70 1 x Valpolicella: 7,00 1 x chardonnay: 4,50 Totaal 105,20 Het bijbestelde bijgerecht, groenten uit de houtskooloven, is goed gegrilde venkel, artisjok, paprika en courgette. Alle groenten zijn gaar maar zijn nog steeds stevig en hebben een flinke scheut olijfolie.

Water

Een karaf water heeft deze bistro niet, wel glazen water of flessen waar je voor moet betalen. Het blijft flauw als je met twee personen drie gangen eet inclusief wijn en d'r niet een beetje kraanwater geschonken kan worden.

Dessert

Mijn dessert heeft als hoofdsmaakmaker de tonkaboon, die stevig aan populariteit wint. In een gerecht overheerst het al gauw, maar dit dessert is lekker met die hint van vanille en kruidnagel en zelfs een beetje de lucht van hooi. De mousse is dus van tonkaboon met witte chocolade, het laagje toffee verwent de eter nog meer en de knapperige blauwe bessen zijn zoetzuur. Een schijnbaar eenvoudige combinatie, maar zo goed uitgevoerd dat het een hemelse afsluiter is.

Conclusie