Een dagje in de Alpen? Dat kan gewoon in IJzervoorde

Over de tongIJZEVOORDE - Wie de Alpen mist in dit vlakke land, moet naar Taverne Edelweiss in IJzevoorde. Voor Zwiebelrostbraten na een stevige wandeling.

Midden tussen de weilanden, op een kruispunt van landwegen net buiten de bossen van de Slangenburg, brandt licht in een hut. De ski's staan tegen de gevel, het hertengewei hangt boven de deur en wie binnen stapt, ruikt vooral hout en gebraden vlees. Grüezi!

Zelden zo'n gezellig ogend restaurant binnen gestapt als Edelweiss. Het is er behaaglijk warm, het interieur is voornamelijk van hout of lookalike behang en de vachten van heel wat schapen zorgen voor warme en zachte zitplaatsen op de houten banken langs de wanden. Iedereen die wel eens in een alpenhut is aangeschoven, herkent ook meteen de houten boerse stoelen en tafels. Zelfs aan een plek voor de smerige bergschoenen is gedacht. Inderdaad, bij de kachel.

Obstler

Beneden zit je verreweg het gezelligste met uitzicht op de bar met de typische flessen alpenborrels, de Schnappse zoals Williamine, Kirsch of Obstler. Beneden is ook de keuken, wat voor de bedrijvigheid zorgt. Maar deze zaterdagavond, ook al is de taverne nog maar zes weken geopend, is beneden helemaal vol. Enkel boven is nog een tafel. Opmerkelijk, zeker omdat je de zaak echt moet weten te vinden.

Bier en wijn

Een groot glas bier lust ik wel. Edelweiss serveert Ayinger bier, een kleine brouwerij uit Zuid-Duitsland. Dat weet ik toevallig, maar de bediening vertelt het er niet bij. Jammer, want juist in een specialiteitenrestaurant is de achtergrond van producten interessant. Over de wijnkaart weet ze helaas ook niet meer te vertellen dan dat ze rode en witte wijn hebben en dat op het etiket Raddeck staat. Jammer. Het wijnbedrijf Raddeck in de provincie Rheinhessen, met aan het hoofd een jonge wijnmaker, produceert namelijk heel aardige biologische wijnen en met name de Rieslings, hun paradepaardjes, krijgen hele goede kritieken.

Flammkuchen

Van het huis krijgen we een stuk Flammkuchen op een houten plank, van een mooie dunne deegbodem belegd met crème fraîche en prei en ham. Het Oostenrijkse Brettel Jause, een plankje met gedroogd vlees, heeft vier verschillende soorten vleeswaren. Licht rokerig, niet allemaal even zacht, maar wel qua smaak duidelijk vleeswaren bereid op de Alpenwijze.

De goedlachse bediening loopt in een Tiroler blouse, maar de onhandige rok is vervangen door een spijkerbroek. Ze vergeet af en toe wat, maar dat zijn we door haar enthousiasme snel vergeten. Ze is vooral heel hartelijk.

Ik eet een Bouillon mit Nudeln vooraf, oftewel bouillon met vermicelli. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook. De knoflooksoep van mijn gast is een dikke gebonden soep. Om samen te delen komt op tafel nog een schaal met een verse salade met een dunne knoflookdressing.

Hoofdgerecht

Mijn hoofdgerecht komt in een mandje met vetvrij papier. Daarin ligt een knapperig kippetje met saus van het huis, zoals het omschreven staat op de menukaart. Het wordt geserveerd alsof ik het moet eten uit de mand, maar dat is niet te doen, dus ik leg de kip op mijn bord. Dat is beter.

De kip is in stukken gegaard, wat slim is, want de verschillende delen van een kip hebben andere bereidingstijden nodig. Maar het lijkt alsof de kip in stukken is gesneden, maar dat de delen toch allemaal even lang zijn verhit. De knapperige korst is mooi krokant, en bij een sappig deel heb ik een zalige kip. Maar er zitten ook twee droge stukken tussen.

De saus, met rozemarijn, zit onderin het mandje en is inmiddels wat gestold. Dat moet je echt apart serveren, net als de witlof in de mand die zo ook het onderspit delft. De in boter gebakken aardappels zijn lekker, net als de zurige mayonaise.

Macaroni

Een echt alpenhutgerecht is de Alplermagronen mit Apfelmus und Salat. In de Alpen zijn dat de grote macaroni-ellebogen, maar hier is de kleine variant gebruikt. Ook herken ik de kaas die gebruikt is, niet echt als de typische bergkaas.

Over de macaroni liggen gefrituurde uienringen en er doorheen zachte stukken aardappel. Het wordt geserveerd in een heet pannetje met een verse salade met neutrale dressing en een klein bakje appelmoes. Een hartig, ruim geportioneerd gerecht, waarna je weer een flink eind kunt Bergsteigen.

De porties bij Edelweiss zijn flink, maar een dessert moet nog wel geproefd. Ik krijg een coupe met zacht kaneelijs, goede slagroom en prachtige bramensaus die overduidelijk zelf gemaakt is van verse bramen.

Conclusie

Een schot in de roos. De eigenaren zijn een beetje overdonderd door de drukte, die ze nog niet hadden verwacht. De punten moeten nog op de i, maar het is nu al een gemoedelijke plek.