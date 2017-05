Er wordt nog écht gekookt bij restaurant Bro'od in Doetinchem

Over de tongDOETINCHEM - Wie denkt dat je bij Bro'od in Doetinchem een goede boterham kunt eten, heeft het goed. Wat je ook zou moeten weten, is dat je hier een prima avondmaaltijd kunt nuttigen.

Doetinchemmers kennen het pand in het centrum als een bruin grandcafé waar verschillende eigenaren met meer of minder succes de kost probeerden te verdienen. Hier veranderde bij iedere nieuwe uitbater wel wat, maar de bruine houten inrichting bleef. Eén ding is nu meteen duidelijk: met de komst van de twee broers als eigenaren (Bro staat voor brothers) is het bruine er volledig uit gesloopt.

Ik denk bij binnenkomst meteen aan Stan & Co, de hotspot in Arnhem aan het Willemsplein. De hangplanten, de grote letterbakken die dienst doen als afscheidingswanden, de metalen lampen en de stof op de banken in retrokleuren maken het geheel tot een moderne en stadse zaak. Leuk is dat de open keuken hier ook echt een open keuken is. Je ziet elke beweging van de kok die aan jouw eten werkt. Hier wordt echt gekookt, en dat is ook wel eens fijn als je ergens gaat eten.

Grutstraat

Het restaurant is één van de vele eetzaken in de Grutstraat. Bij de meeste buren kun je enkel terecht voor diner, maar hier kun je ook aanschuiven voor het ontbijt en de lunch. En, anders dan de naam doet vermoeden, is de keuken dus ook open voor uitgebreide maaltijden in de avonduren.

Quote Hier wordt echt gekookt, en dat is ook wel eens fijn als je ergens gaat eten Ellen Willems Het eten dan nu. Of nee, eerst een biertje kiezen van de goedgevulde bierkaart; een Leffe Blond om de week mee af te sluiten en het weekend te starten. Veel bieren dus, maar ook geinige zelfgemaakte ijsthee, die in een theepot wordt geserveerd.

Ik eet als voorgerecht een salade met gegrilde tonijn en dat is meteen een heel mooi voorgerecht. Ik had deze al eerder in een ruimere portie als lunch gegeten en was die niet vergeten. De groenten zijn aangemaakt met een romige mildzure dressing met iets van ansjovis en her en der liggen gebrande artisjok en kort ingelegde uitjes. De vis in de salade is een perfect gegrilde tonijnsteak bovenop het gerecht.

Mijn gast eet de aspergesalade met Montferlandse asperges met een prima bite. De flinterdunne gesneden tomaat verraadt de zorgvuldigheid van de kok. De dressing is aangemaakt met zuivel en tuinkruiden waarin de dragon de toon zet. Samen met het versgebakken brood en goede olijfolie een schot in de roos.

Bretels

Het is vrijdagavond en het restaurant zit voor driekwart vol. De ober, in een kostuum met bretels, is druk, maar kijkt heel goed om zich heen of iedereen voorzien blijft. Aan hoge tafels 'tweetjes' met een glas wijn en een hapje, aan lange tafels groepen die na het werk enkel een hoofdgerecht eten en gezinnen met kinderen die uitgebreid dineren. Kinderen kiezen overigens van de reguliere menukaart, en dat is voor kleinere eters wel een behoorlijke portie. Aan halve porties doen ze hier niet en speciaal voor kinderen is er alleen friet met een frikandel, zegt de ober. Dat is wel wat schraal.

Hoofdgerecht

Ik eet lam als hoofdgerecht. Twee stukken lamsrack zijn mooi rosé gegrild, de twee stukken langzaam gegaarde nek vallen een beetje tegen. En eigenlijk één van de twee heel erg, want die is droog. En dat is jammer, want een lamsnek heeft nu juist genoeg vet om dat te voorkomen. De couscous is mild met gegrilde paprika en courgette en fijngesneden munt. De portjus knoopt de boel aan elkaar.

Volledig scherm Bro'od in Doetinchem. © de Gelderlander Algemeen Het andere 'slow cooking' gerecht op de kaart is de procureur van een Duroc varken. Ook een nekstuk dus, van het gemarmerde varken en langzaam gegaard. Op het bord van mijn eetgenoot ligt een dik stuk vlees met goede jus. Best zware kost, maar de fijngesneden groene appel is de frisse tegenhanger en de gegrilde witlof is heerlijk. De aardappelpuree is de neutrale factor op het bord.

Binnentuin

Aan de achterkant van Bro'od is een binnentuin waar je met iets zon al aangenaam kunt zitten. Een muur van een aangrenzende oude schuur geeft het geheel gelijk een mooie sfeer van een binnentuin in een oud stadscentrum. De gekleurde stoelen en de olievaten gevuld met planten maken het af. Ik denk dat het hier goed wijn drinken is op een mooie zomeravond.

Dessert

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik na een voorgerecht en hoofdmaaltijd eigenlijk geen ruimte meer heb voor een dessert. Mijn gast wel, en ik proef met hem mee van de cheesecake met rabarbercompote. De bodem van de cake is krokant met nog een beetje nat en de cheese is romig en stevig. Samen met de rabarber, die gelukkig een eind van de suikerpot is gebleven, een heerlijke combinatie waar ik toch weer te veel van eet.

Conclusie