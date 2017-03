Happy Italy: In de rij voor de snelle Italiaan

Over de TongARNHEM - Het is vrijdagavond en de rij is zeker 30 mensen lang. Nieuwigheid is het al lang niet meer, want Happy Italy in Arnhem serveert toch al een jaar Italiaanse maaltijden op het Stationsplein.

Maar de rijen blijven. Een tafel reserveren kan niet, je sluit gewoon aan. Zelfs in de regen staan de mensen hier voor de deur, en het lijkt niemand te deren.

Keten

De keten Happy Italy heeft inmiddels twaalf vestigingen, waarvan drie in Rotterdam, de geboortestad van de stichter en eigenaar Daniel de Blok (42).

Het laatste restaurant opende twee weken geleden in Amsterdam. Die vestiging is met een oppervlakte van 500 vierkante meter een kleintje, want de meeste vestigingen meten tussen de 900 en 1.000 vierkante meter.

Expansiedrift

Komend jaar staan Spijkenisse en Breda nog op de rol en De Blok zei een paar weken geleden tijdens een interview op de Horecava dat hij nog lang niet klaar is met zijn expansiedrift.

De rijen zijn eigenlijk altijd lang, maar het schiet wel op. De inrichting van het restaurant is met veel hout, grote kasten met veel potten pasta en krijttekeningen met verse groenten en kruiden.

Houtovens op gas

Ook heb je op de drempel al zicht op de enorme open keuken waar mede- werkers in pannen roeren en pizza's in meerdere houtovens bakken. Overigens zijn het geen houtgestookte ovens, maar komen de vlammen van branders langs de zijkant.

Professionele bakkers

Wat opvalt, is het handmatige kneden van het deeg door de pizzabak- kers. Het zijn professionele houtovenbakkers, meldde De Blok. Hij kon ze in Nederland maar moeilijk vinden, dus recruteert hij ze in Italië en Roemenië. Ze krijgen een woonruimte in de buurt van de restaurants en een fiets.

Uiteindelijk sta je gemiddeld tien minuten in de rij, voordat je arriveert bij de medewerker in het bekende witte Pizzaking-shirt. Hij heeft het overzicht over de leegkomende tafels en gaat de wachtende mensen voor naar de tafel. Ondertussen zegt hij tegen een collega dat er nieuwe gasten zijn.

Snel eten

Gezinnen eten hier, scholieren, stelletjes, grote groepen en zeker niet enkel heel jonge mensen.

,,Een Pizza Norma en een rode wijn'', klinkt de bestelling van een jonge vrouw in feestelijke jurk. Tegenover haar zit een man in een donker jasje en wit overhemd. Dit is niet even snel een hap eten, deze mensen zijn 'uit eten'.

Volledig scherm © Marina Popova Na twee keer dineren en twee keer lunch valt dat op; je krijgt hier heel snel je eten, maar hebt niet het gevoel dat je snel weg moet. Daarmee blijft het gevoel dat je krijgt bij de hamburgerketens achterwege.

Doelgroep

De vraag voor welke doelgroep de restaurants van Happy Italy zijn bedacht, blijft net als de andere vragen, onbeantwoord. De filiaalmanager krijgt alleen al bij het woord dagblad de zenuwen en zegt, voordat een vraag gesteld kan worden, dat hij niet met de pers mag praten. Een telefoonnummer van een overkoepelende organisatie is lastig te vinden en eenmaal gevonden blijkt dat de voicemail hier standaard aanstaat. Mails blijven ook onbeantwoord.

Grote porties

Het eten dan. De keuze is zeer uitgebreid met 23 pizza's, 20 pasta's, 5 salades en 8 panini's, en je kunt alle gerechten iedere dag vanaf 12.00 uur bestellen. Een ruim belegde pizza kan je eten voor 5 euro en hetzelfde geldt voor een bord pasta.

De porties zijn enorm; de pizza valt over de rand van je bord en van de kommen pasta kan je met twee personen goed eten.

Doggy Bag

Toch wordt hier niets weggegooid, want de doggy bag lijkt geen uitzondering te zijn. In het doosje, hier Happy Bag genoemd, worden zonder problemen de restanten van een pizza of pasta gestopt, zodat je voor die 5 euro de volgende dag ook nog eens een keer eet.

,,Ik eet hier twee keer in de week en meestal heb ik dan nog iets over. Dat eet ik dan de volgende dag op als lunch. Het smaakt dan echt nog goed, hoor’’, zegt Gabriella van Horst (21) uit Arnhem. ,,Ik neem nooit een toetje. Dat maakt het alleen maar duurder en ik krijg het toch niet op. Dus dan eet ik voor 7,50 euro en kan ik daar toch twee keer van eten. Dat is goedkoper dan zelf koken, joh.’’

En het eten is vers. Geen bruin plekje aan de sla in de salades te bekennen.

Eigen fabriek

Het deeg en de sauzen worden in een eigen fabriek in Dordrecht gefabriceerd met ingrediënten als bloem uit Italië. Een fabriek die overigens nog lang niet alle capaciteit benut, want de fabriek heeft een capaciteit die voldoende is om maximaal 25 restaurants te beleveren.

Over de rekening kan je enkel zeggen dat die heel laag is. En de fooi? Krijgen de personeelsleden van Happy Italy die nu wel? Twee medewerksters van de Arnhemse Happy Italy zochten vorige jaar de publiciteit toen het te lang duurde voordat ze fooi uitbetaald kregen.

Volledig scherm Serveersters Laura en Simone werden vorig jaar weggepest nadat ze publiciteit zochten over hun niet ontvangen fooien. ,,Nee, we krijgen nu altijd onze fooi’’, vertelt een jongen in de bediening. ,,Toen dit in het nieuws kwam, gaven klanten een maand lang helemaal geen fooi omdat ze wisten dat wij het niet kregen. Maar nu geven klanten het wel weer en komt het bij ons terecht.’’

De Blok wil, ondanks een aantal verzoeken per e-mail, niet praten over zijn onderneming. Hij had eerder nachtzaken in Rotterdam en opent nu in sneltreinvaart vestigingen van Happy Italy. Duitsland en België komen ook nog aan de buurt, zei hij al. En in Nederland ziet hij plek voor ongeveer 100 vestigingen van Happy Italy.