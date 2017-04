Restaurant Sugo in Elten: Pizza op zijn Duits

Over de tongELTEN - Een pizzahotspot in het Duitse Elten, met op de parkeerplaats niets dan Nederlandse nummerplaten. Hier spreekt de gastvrouw vloeiend Holländisch.

Het is zondagavond half zeven en het is volle bak bij Sugo aan de Schmidtstrasse. Het is even wachten op een tafel, maar het is goed zitten tussen de eters aan de bar. Het wachten is trouwens onze eigen schuld, want we zijn een half uur te vroeg. Ondertussen kan ik een blik in de keuken werpen, waar door zeker drie koks hard wordt gewerkt om het restaurant en de rij aan de afhaalbalie te bedienen.

Inrichting

De inrichting stelt niets voor. Oranjebruine plavuizen, muren en plafond in de kleuren abrikoos en turquoise geverfd. De kast achter de bar bestaat uit gestapelde sinaasappelkistjes met rode kerstverlichting.

Onze tafel staat achterin het restaurant waar het stucwerk op de muren bewust is afgebikt voor het monumentale gevoel. Aan de muren foto's van een knappe zuidelijke schone en een ruiter te paard. Het is tijd om een blik op de menukaart te werpen, die wel wat smoezelig aandoet met die plakkerige rand in het midden van het boekwerk.

Bloemkoolsoep

De Nederlandse vrouw in de bediening prijst met overtuiging de soep van vandaag aan, 'gemaakt door mijn vriend'. En dat is terecht. De bloemkoolsoep is zacht gepureerd en heeft bite gekregen door na het pureren nog wat stukjes hardere bloemkool toe te voegen. De mosselen zijn vissig in de soep, maar niet overheersend. De schelpen zitten ook in de soep, maar die zijn los van de mosselen, dus die hebben vooral een sierfunctie.

Trostomaatjes

De drie gamba's op mijn bord liggen mooi te zijn met peulen, gegrilde kleine trostomaatjes nog aan het takje en een schijf citroen. De gamba's zijn kort genoeg gegaard en liggen in een olie met geperste knoflook en rode peper.

Jammer alleen dat de knoflook te bruin is en daardoor van knoflooksmaak naar bitter is gegaan. Niet echt smakelijk. En de stukjes peper liggen niet gegaard, maar rauw, inclusief de hete pitjes, op het bord. Geen pretje. Het brood op de schaal is weliswaar royaal, maar her en der geblakerd. Ook een minpuntje.

Wachttijd

Het duurt bovendien allemaal erg lang. Voordat we de eerste hap aten, waren we zeker een uur binnen. En de wachttijd voor de hoofdgerechten, een pizza en een pasta, is dan ook nog bijna een uur.

Ik zie dat het enorm druk is bij de afhaal. Het lijkt te stokken in de keuken en niet zozeer in de bediening, waar de Nederlandse vrouw energiek en enthousiast de touwtjes in handen heeft.

Ook haar Duitse collega werkt als een paard. Af en toe wat te efficiënt misschien, als ze tafels luidruchtig weer op de goede plek schuift. Want de volgende lichting eters staat al te trappelen aan de bar.

Quote De pasta is slap en overgaar. De tomatensaus ziet er huisgemaakt uit, maar ik proef niks door de hoeveelheid zout. Ellen Willems

Bij Italianen gaat het om goede pasta in combinatie met saus. Bij Duitsers en Nederlanders vaak om de hoeveelheid saus.

En daar gaat het wat mij betreft echt helemaal mis, bij de cannelloni uit de oven. De pasta is slap en overgaar. De tomatensaus ziet er huisgemaakt uit, maar ik proef niks door de hoeveelheid zout.

Eilandjes vet

En echt niet lekker zijn de enorme plakken bijna gesmolten mozzarella, die als stugge eilandjes vet op de pasta liggen. Smakelijk is anders!

Ik proef ook nog een hap van de pasta carbonara van het bord van een tweede tafelgenoot. Die is zoet en romig en overvloedig gevuld met ham, maar lijkt in niets op het boerenpastagerecht met dezelfde naam dat bestaat uit uitgebakken pancetta, gestolde eieren en zwarte peper.

De pastagerechten zijn wellicht aangepast aan de Nederlandse en Duitse smaak, maar daarmee is het Italiaanse er wel vanaf. Waarbij ik moet opmerken dat de Italianen carbonara sowieso niet hebben bedacht, dat waren de Fransen.

De salade is aangemaakt met olie en azijn en is vers, alleen heeft de groenteteler de rucola grof afgesneden en zo zit die ook in de salade.

Pizza

De pizza van mijn gast is prima. Met een dunne bodem, een vrijgelaten rand die gerezen en luchtig is, goede tomatensaus met oregano en ham die de gekookte plakjes ei op de pizza Rusticana beschermden tegen de hitte van de oven. Geen houtskoolsmaak helaas, maar verder niks op aan te merken.

We luisteren naar de Italiaanse muziek. Bij Sugo gaat het van romantisch zoet naar muziek waarbij je verwacht dat de bediening gaat stagediven van de bar. Beetje heftig soms.

Zoet einde

De desserts staan op een krijtbord en kosten allemaal 6,50 euro. Het ijs is zacht en zoetzuur van de yoghurt. De amarene kersen zijn zoals ze moeten zijn: zoet, intens en heel lekker. Met een dot slagroom een volumineus, eenvoudig en zoet einde.