Tof voor Arnhem: In 't Taphuys tap je zelf je wijntje en biertje

Het is een geheel, maar elke hoek heeft toch iets eigens. Olijfgroen en oranje, de hippe retrokleuren zijn her en der te vinden op stoffen en vazen. Een stylist heeft zich duidelijk helemaal uitgeleefd.



Tapwanden

Het hart van de ruimte wordt gevormd door twee tapwanden waar je in totaal 100 verschillende bieren kunt tappen. Verderop in de zaak is nog een tapwand, waar je zelf wijnen per slok of glas kunt schenken. ,,Het werkt eigenlijk als een ov-kaart’’, legt een alleraardigste jonge vrouw bij binnenkomst uit. Je koopt voor 2 euro een tappas waar je ook meteen een tegoed op zet. Alle 100 bieren staan omschreven op een overzichtje, waar zelfs nog ruimte is vrijgehouden voor je eigen proefbevindingen.



Genummerd

Ik start met een bier van een Achterhoekse brouwerij Rodenburg die nooit teleurstelt, een Bronckhorster Saison Nouvelle. De bieren zijn genummerd, dus makkelijk te vinden. De prijs staat per centiliter aangegeven op een krijtbord boven de tap. Het pasje zet je op een houder voor een paslezer en de tap is geopend. Het lijkt alsof er niet veel druk achter zit; misschien is dat gedaan om de ongeoefende tapper van dienst te zijn. Als je twijfelt of Wahalla of Dubuisson wel het juiste biertje voor je is, zet je de tap meteen weer dicht en proef je eerst. Prima systeem. Goedkoop lijkt het niet, na drie getapte bieren is mijn tegoed zo goed als op.