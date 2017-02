Villa Welgelegen: van eendenbout tot balkenbrij

Bij het kiezen van mijn maal, viel mijn oog meteen op de varkensrack met balkenbrij en hete bliksem. Traditionele kost en ik ben benieuwd wat ze daarvan maken in de keuken.



Uit de heel gelaten rack steken maar liefst drie lange schoongemaakte botjes, een flinke portie vlees dus. Het jonge vlees is heel mals en blank en perfect gegaard in de oven. Daarnaast ligt een flink stuk balkenbrij, het gerecht dat in vroeger tijden gemaakt werd van het slachtafval van een varken. Deze balkenbrij is krokant gebakken en niet gezoet met rozijnen, zoals vaak gebeurd. Wel lijkt deze te zijn verrijkt met luxer varkensvlees dan slachtafval. Lekker, maar een beetje frisheid zou wel fijn zijn bij het zoute vlees.



In de grote bitterbal zit de hete bliksem, de zoetzure puree van appel en aardappel en de ietsjepietsje bittere spruiten zijn mooi puur gelaten. Het is echt een bord waar de vleesliefhebber van kan genieten, maar er hadden wel meer frisse tonen op het bord gemoeten.



