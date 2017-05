Auto brandt uit op A15, file en lichtgewonde

A50 over de Waal na zeven jaar verbreden en brug bouwen eindelijk klaar

19 mei EWIJK/ANDELST - De A50 tussen de knooppunten Valburg en Ewijk is sinds afgelopen nacht klaar. Er is zeven jaar gewerkt aan de verbreding van de snelweg, waarvoor onder andere een extra brug over de Waal is gebouwd.