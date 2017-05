Betuwe Express: 'Waarom al die aandacht voor Vitesse-bus in Nijmegen?'

,,We zijn verbaasd over het bericht in De Gelderlander. Het is een drukke tijd voor ons bedrijf qua planning en dan kan dit gebeuren’’, zegt Jeroen Rengers, binnen Betuwe Express verantwoordelijk voor onder meer contractvervoer.



Is het niet pijnlijk voor NEC-fans dat de bus van de bekerwinnaar op een prominente plek in hun stad opduikt, terwijl hun club volop strijdt tegen degradatie? Op die vraag houdt Rengers – tevens voorzitter van de officiële supportersvereniging NEC – het antwoord algemeen. ,,We werken ook voor andere eredivisieclubs, zoals NEC zelf, maar ook voor Excelsior, en voor de KNVB. Een bus is een bus.’’