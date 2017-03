Betuwse kroegbazen voelen zich genaaid door omkeren Vierdaagseroute

OOSTERHOUT/ VALBURG - De horeca in Oosterhout en Valburg is boos over het omdraaien van de Vierdaagseroute door de Betuwe. Ze sluiten zelfs niet uit dat dit niet gedaan is omwille van de veiligheid maar het resultaat is van een deal tussen de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard én de Vierdaagse-organisatie.

Eigenlijk is Eef Merkus van het gelijknamige café en zalencentrum in Oosterhout ronduit woest. ,,Wij hoeven niet meer open, nu we op een uurtje vanaf de start in het parcours komen te zitten. Op deze manier wordt de laatste traditie in Oosterhout, waar echt het hele dorp voor uitloopt, om zeep geholpen.’’

Merkus twijfelt aan de ware redenen van het parcoursbesluit. ,,Is bij 30 graden de dijk in Bemmel minder heet dan die in Oosterhout? Onzin. Dit omdraaien is alleen uitgevoerd om de doorkomst in Elst met een uur te verlengen, omdat de lopers daar meer gespreid doorheen komen. En om de doorkomst in Bemmel naar de middag te halen. Overbetuwe, Lingewaard en de Vierdaagse spelen daarbij onder één hoedje. Puur commercieel belang; alles om het maar de Dag van Elst te kunnen laten zijn.’’

Wat het op slot blijven tijdens de Vierdaagsedoorkomst Merkus scheelt? ,,Tussen de 10.000 en 20.000 euro is een aardige inschatting.’’

Ook Bas Nab van café De Viersprong in Valburg is op z'n zachtst gezegd not amused. De wandelende massa komt voortaan niet meer na maar voor Elst bij hem voorbij; niet meer rond het middaguur maar halverwege de ochtend. ,,Dan verkoop ik gelukkig nog wel koffie aan de wandelaars, maar zullen er nauwelijks toeschouwers zijn die een biertje drinken.’’

Nab denkt dat het omdraaien van de route hem zo'n 6.000 euro aan omzet scheelt.

De Overbetuwse wethouder Wijnte Hol wijst de suggestie dat om economische redenen - dus ter bevoordeling van Elst en Bemmel - de route is gewijzigd, nadrukkelijk van de hand. ,,Hier gaat het echt om veiligheid en aansprakelijkheid.’’

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse was niet bereikbaar voor een reactie.