Bijlzwaaier in Dodewaard blijft onbestraft door procedurefout

In de tenlastelegging stond dat de man de directeur had bedreigd, maar de rechter zegt niet uit het dossier op te kunnen maken dat dit klopt. De rechter kwam daarom tot vrijspraak, hoewel ze bewezen achtte dat de man met een bijl had gezwaaid en het 'I kill you' had uitgesproken. Dat leek volgens haar echter tegen een van de getuigen gericht: een medewerker die kwam aanrijden toen de Pool de bijl uit de kofferbak pakte.