Blijdschap in Randwijk: Koningsdag kan alsnog doorgaan

Hoge Raad: Overbetuwe mocht geen 6,8 miljoen uit rioolreserves halen

6:06 ELST - Overbetuwe zat in 2012 fout door 6,8 miljoen euro uit het potje rioolreserves over te hevelen naar de algemene reserves. De Hoge Raad heeft als hoogte rechtsorgaan elf bezwaarmakende Overbetuwse burgers en oppositiepartij BBO in het gelijk gesteld.