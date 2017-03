Danee niet door in The Voice Kids

Het 11-jarige zangtalent uit Elst was vrijdagavond op RTL4 te zien in de tweede aflevering van de zogeheten Blind Auditions. Die had Danee weten te halen door in een aantal voorrondes een paar duizend andere deelnemers achter zich te laten.

Handtekening

,,Maar daarna was het wel uithuilen bij mama en papa’’, aldus vader Quino Sandifort. ,,Al snel merkten we aan haar dat ze vooral trots is dat ze The Blind Auditions heeft gehaald en op tv is geweest.’’ Ook na de uitzending vrijdagavond, die ze bekeek met een huis vol familie en vriendinnen, blijft ze volgens haar vader positief. ,,Ze gaat door met zangles bij Babette Labeij in Amsterdam (die ook volwassen deelnemers van The Voice of Holland begeleidt, HS) en het zit in haar hoofd om nogmaals mee te doen aan The Voice Kids.’’