De trein die niet te stoppen bleek

,,Toenmalig verkeersminister Camiel Eurlings was laaiend dat wij het openingsfeestje van de Betuweroute verstierden’’, grinnikt Peter Polder, oprichter van het radicale actiecollectief GroenFront!. ,,Op zes plekken langs het tracé ketenden we ons vast aan het spoor. Zodat de eerste trein – met naar verluidt met koningin Beatrix aan boord - niet kon rijden.”

De Betuweroute is vandaag precies tien jaar oud. Het verzet tegen 's lands grootste infraproject ooit was heftig, maar vergeefs. Of toch niet? De radicale actieleider Peter Polder (GroenFront!) blikt terug én vooruit. ,,Nieuwe blokkades? Kan maar zo.’’ Het bleek, exact tien jaar geleden, een laatste oprisping van Betuwelijnprotest. Het verzet tegen de geldverslindende goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitse grens, dwars door huizen, tuinen, boomgaarden en bos, was lang en heftig. Lokale bewonerscomités, onderzoekscommissies, milieuorganisaties, kritische wetenschappers, topambtenaren en politici (van met name SP en GroenLinks) vormden in de vijftien jaar vóór de opening een bonte gelegenheidscoalitie. Met in de activistische voorhoede: GroenFront!, dat eind jaren 90 elf leeggevallen boerderijen kraakte en barricadeerde in Meteren, Zetten-Andelst en Ressen. Pal op het beoogde Betuwelijntracé.

,,Dat trucje hadden we afgekeken van Earth First in Engeland”, zegt Polder (het is zijn actienaam, eigenlijk heet hij Peter Kodde). ,,We zagen hoe zij een snelwegenplan van premier Major tegenhielden door bossen te bezetten en zich te verschansen in boomhutten. Ik dacht: hé, dat is leuk om te doen. En effectief.”

Volledig scherm Peter Kodde, alias Peter Polder, activist voor GroenFront!. © Eigen foto De doorgaans wat behoudende bewoners van de Betuwe moesten op z’n zachtst gezegd best wennen aan die jonge, langharige frontsoldaten in hun legerbroeken en slobbertruien. Het waren anarchistische krakers die volgens Polder net als hijzelf werden gedreven door ‘eco-idealisme’ en een hang naar avontuur. ,,Toch ontstond er vrij snel een hechte band met de lokale bevolking. De mensen dachten: oké, ze zien er misschien raar uit, maar ze vechten wel voor ónze zaak. Ze brachten ons eten, we mochten bij ze douchen en ze leverden een gigantische hoeveelheid hout en ander materiaal waarmee we de boerderijen barricadeerden.”



Het was een strijd tegen ‘een megalomaan prestigeproject dat slecht was voor natuur en milieu en dat er doorheen werd gedrukt door het grootkapitaal – de havenbaronnen in Rotterdam – en politici die strooiden met valse prognoses’ (citaat Polder). ,,Achteraf, nu we weten hoeveel geld erin is gepompt en hoe weinig het oplevert, kun je niet anders concluderen dan dat alle critici gelijk hadden.”

Minder gebruikt

Tien jaar na de opening is de Betuweroute nog altijd niet het succes dat het volgens de voorstanders zou worden. De spoorlijn kan 160 treinen per etmaal verwerken, maar haalt dat lang niet. In 2014 reed het hoogste aantal treinen: 28.000, dat waren er gemiddeld bijna 80 per dag. Daarna is het aantal teruggelopen. Dat is het gevolg van de aanleg van het goederenspoor in Duitsland, die ervoor zorgt dat daar minder treinen kunnen rijden. Dat vervolgspoor in Duitsland is pas in 2025 gereed, volgens de jongste plannen. Tijdens de aanleg van dit stuk spoor moeten goederentreinen omrijden, de meeste door Brabant naar Venlo.

Kat en muis

Voor Polder was het ook: een spel. Kat en muis. David tegen Goliath. ,,Wij hadden er ongelofelijk veel lol in om te zien hoe je als klein, vasthoudend clubje de machtige Nederlandse staat op de knieën kunt krijgen. We waren geweldloos – ja, op wat verfbommen na – maar ook volstrekt compromisloos. Met ons viel niet te onderhandelen over ‘een tunneltje hier of een bruggetje daar’. Wij eisten gewoon: stoppen met bouwen. Blinde paniek hoor.”

Vastgeketend

Kosten

De aanleg van de Betuweroute heeft 4,7 miljard euro gekost. In de eerste schattingen werd uitgegaan van 1 miljard. De exploitatie kostte de overheid tot dusver 322 miljoen, waar gerekend was op 76 miljoen. De apotheose van de boerderijenbezettingactie op het tracé begon in de eerste februariweek van het nieuwe millennium. 800 politiemensen werden opgetrommeld om de slooppanden te heroveren op zo’n 200 GroenFront!-activisten. Die verschansten zich op het dak, achter eindeloze barricades of ondergronds, in zelf gegraven holen, vastgeketend aan buizen en leidingen.



Polder: ,,Jaren later heeft een politiechef tegen me gezegd: we hadden jullie er binnen een dag uit kunnen slaan. Maar men vreesde de reactie van de lokale bevolking in de Betuwe. Dus hebben ze ons, heel voorzichtig, uit die boerderijen gepeuterd.”

Volledig scherm © Rik Bors/DG

Dat de trein niet te stoppen was, dat de Betuweroute er hoe dan ook zou komen, actie of geen actie, wisten de actievoerders toen allang, zegt Polder. ,,Toch heeft het zin gehad. De Noord- en Zuidtak van de Betuwelijn zijn later afgeblazen, net als het MTC, het gigantische goederenoverslagcentrum dat bij Valburg was voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat de angst voor nog meer imagoschade, nog meer politieoptreden, nog meer gedoe een rol heeft gespeeld.”

Strafblad

Polder, destijds nog een student, heeft een prijs betaald. Een strafblad. Permanente aandacht van BVD en AIVD (de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid schaarde GroenFront! In 2014 nog onder het kopje eco-terroristen). ,,En twee studies – ik deed geschiedenis en later politicologie – zijn gestrand op de barricaden.” Spijt heeft hij niet. ,,Ik heb er ook veel van geleerd.”

Volledig scherm 16 juni 2007: Actievoerders van GroenFront! blokkeren ter hoogte van Meteren de spoorbaan van de Betuweroute op de dag van de opening. © William Hoogteyling

Nieuwe blokkades?

Polder, 42 nu, en GroenFront! zijn nog altijd in verzet. Tegen de Groningse gasboringen bijvoorbeeld. En tegen het transport van grote hoeveelheden chemicaliën en steenkool vanuit Rotterdam, ‘de grootste kolenhaven van Europa’. Dat transport vindt voor een aanzienlijk deel plaats op, jawel, de Betuweroute. ,,Wie weet duiken we daar binnenkort wel weer op. Nieuwe blokkades? Ja, kan maar zo dat we nog eens een kolentrein gaan tegenhouden. Ik kan daar niet te veel over zeggen.”

Eén ding staat voor hem vast. ,,Het idealisme is niet dood. Ik bespeur juist, ingegeven door de zorgen over de klimaatcrisis, een enorme opleving. Bij jong én oud. Met een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en inventiviteit kunnen we het machtige partijen ook nu heel moeilijk gaan maken.”