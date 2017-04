Eis: 21 maanden cel voor seks met 16-jarige in jeugdinrichting Zetten

Trio zit al langer vast voor roofoverval en ontvoering

19 april ARNHEM/ ELST - De drie mannen die zijn aangehouden voor de ontvoering en beroving van een 21-jarige man uit Arnhem in Elst blijken niet deze week, maar al eind maart te zijn aangehouden. Het trio, een Amsterdammer, een Arnhemmer en een Elstenaar (allen 20 jaar oud) is al voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in afwachting van de rechtszaak in bewaring gesteld.