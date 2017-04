Geen heksenjacht op partyganger

ELST/BEMMEL - Je woning afgesloten vinden omdat je een xtc-pilletje op je nachtkastje had laten liggen. Hoewel in theorie mogelijk, is die kans in de praktijk verwaarloosbaar klein.

Dat stelt burgemeesters Marianne Schuurmans van Lingewaard desgevraagd als reactie op het deze week aangescherpte drugsbeleid, waar ook Toon van Asseldonk van buurgemeente Overbetuwe zich bij aan heeft gesloten. ,,Waar we onze pijlen op richten is de overlast gevende drugshandel’’, zegt Schuurmans. ,,Danceliefhebbers die een of twee xct-pilletjes in huis hebben liggen hoeven zich echt geen zorgen te maken.’’

Op basis van de wet Damocles kunnen beide burgemeesters woningen, winkels of bedrijfspanden al bij de vondst van een halve gram harddrugs of 5 gram softdrugs direct sluiten. Voor een maand of nog langer. ,,Maar het criterium voor ingrijpen ligt bij de mate van productie en overlast en het gevaar voor de omgeving’’, verduidelijkt Toon van Asseldonk.