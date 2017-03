Geen vogels en knaagdieren meer bij Intratuin in Elst en Malden

ELST/MALDEN - Een schattig konijn of een parkietje aanschaffen is tijdelijk niet mogelijk bij de Intratuin in Elst, Malden en Nuenen. Franchisenemer Joep Ebben worstelt met dit soort impulsaankopen. En met het dierenwelzijn in een tuincentrum.

Hij heeft daarom de hulp van de Dierenbescherming ingeroepen. Voor de aanschaf van kleine huisdieren verwijst Intratuin in Elst, Malden en Nuenen nu door naar dierenopvangcentra. Ebben besloot tot die maatregel na een stortvloed aan klachten op Facebook, toen in een konijnenverblijf in een van zijn vestigingen middels een briefje bezoekers werd afgeraden het zieke konijn uit het verblijf aan te schaffen.

Gecertificeerd

,,We hadden dat konijn net binnen en wilden het juist helpen, vandaar dat briefje. Daar hebben we ook de mensen voor. Onze medewerkers zijn opgeleide dierenverzorgers en we hebben een Dierbaar-certificaat (een Dierbaar-gecertificeerde ondernemer heeft bewezen de wettelijk vereiste basiskennis van gezelschapsdieren in huis te hebben, red.). We zorgen dus goed voor de beestjes. Maar ik wil discussies over het dierenwelzijn voorkomen. Pas als we weten hoe het beter kan, zijn de beestjes weer bij ons te zien.''

Zwarthandel

Bij andere filialen van Intratuin, zoals in Arnhem, zijn de pluizige witstaartjes wel te koop. ,,We verkopen ze niet voor de lol'', zegt bedrijfsleider Wilbert de Leeuw. ,,We doen het ook vooral om zwarthandel te voorkomen. Wij weten precies wat de geschiedenis van een diertje is.''

Voorlichting