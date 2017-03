Gemeente Overbetuwe leent camera uit aan burger tegen auto-inbraken

Met name in Elst worden veel auto's opengebroken. Zo werden vorig weekend weer bij acht voertuigen in Westeraam de airbags ontvreemd. Gemeente, politie en wijkplatform hebben nu de koppen bij elkaar gestoken en komen met het idee om gericht camerabeveiliging in te zetten.

Criminelen

Het idee is dat de gemeente enkele camera's koopt en gaat uitlenen. Ze komen dan na een advies van de politie te staan bij inwoners, waar wordt vermoed dat er een bovengemiddelde kans is dat criminelen hun slag slaan; de zogenaamde hotspots. Dat is dan met name bij burgers die al vaker de klos zijn geweest; zoals er nu al Elstenaren zijn van wie de auto al drie keer is opengebroken.

Gemeente

De gemeente is positief maar wil pas inhoudelijk op het plan ingaan als het tot in detail is uitgewerkt. Daarbij wordt vooral gekeken naar privacywetgeving. Maar volgens de politie is het plaatsen van camera's geen enkel probleem als die vooral gericht wordt op het eigen bezit, zoals de auto.

De roulerende camera's van de gemeente zijn uiteraard ook in andere dorpen inzetbaar. Zo zijn er de laatste tijd ook meer auto-inbraken genoteerd in Driel en Heteren.

Heeft u zelf al een camera op uw auto gericht? Of wilt u reageren op dit verhaal? Mail naar redactie.betuwe@gelderlander.nl.