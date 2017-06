Grafkist van hout uit eigen tuin

Of hij een grafkist kon maken voor zijn stiefvader Hans. Rinke de Vos uit Elst zuchtte en keek zijn moeder aan. Moet ik dat wel doen? Wat vindt de familie van Hans daarvan? Het waren vragen die de 44-jarige klusjesman bezighielden. Maar hij deed het. ,,Eigenlijk was iedereen direct enthousiast was’’, vertelt hij.

Buitenmens

Hans, die kanker had, overleed drie jaar geleden op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg een robuuste, houten kist, gemaakt door De Vos. ,,Hans was altijd met hout bezig. Hij was een buitenmens, net als ik’’, vertelt De Vos. ,,De uitvaartondernemer vond mijn kist geweldig, maar toch duurde het nog anderhalf jaar voordat ik een tweede kist bouwde. Mijn hoofd stond er aanvankelijk niet naar, denk ik.’’

Passie

Circa twintig mensen zijn er inmiddels begraven of gecremeerd in kisten van De Vos. Gemaakt van bomen uit de Betuwe en in elkaar gezet in de werkplaats van houtbewerker in het buitengebied van Elst. ,,Mijn geld verdien ik nog vooral in de bouw. Ik neem allerlei klussen aan, heb twee rechterhanden. Maar ooit hoop ik te kunnen leven van het maken van grafkisten. Daar ligt mijn passie’’, zegt hij.

Bijzondere verhalen

De tweede grafkist die De Vos maakte, is voor hem bijna net zo bijzonder als de eerste. Vanwege het verhaal erbij. De Vos werd in 2015 benaderd door een echtpaar uit Rozendaal bij Arnhem. De man, die bezig was aan zijn laatste dagen, wilde begraven worden in een kist die moest worden gemaakt van een boom uit zijn eigen achtertuin. ,,De boom was al gekapt. Ik heb de kist in elkaar gezet, met hulp van de echtgenote en de zoon. Het klinkt misschien gek, maar we hebben een heel fijne dag beleefd. De mensen waren zo blij dat het ging zoals het ging.’’