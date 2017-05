Hongerige vos sluipt Betuwse dorpen binnen

Nu zijn het er in Lingewaard nog zo'n dertig; vijftien mannetjes en evenzoveel vrouwtjes. Maar aan het einde van deze maand komen er nog eens vijf jongen per stel bij. Dan lopen er plots meer dan honderd vossen rond. Vooral eenden, kippen, fazanten en konijnen in Doornenburg, Angeren en Gendt, waar de hongerige vos ingesloten zit tussen de rivieren, zijn gewaarschuwd. „Op enig moment moeten we in actie komen om de diversiteit van het wild in stand te houden. Beheer- en schadebestrijding. Maar het probleem is dat we op een groot gedeelte van de Klompenwaard en in de Gendtse, Bemmelse en Huissense waard niet mogen jagen. En binnenkort in een groot gedeelte van Park Lingezegen ook niet meer. Dat is het terrein van Staatsbosbeheer”, stelt Jansen.



Gaas

De Gendtse boswachter Rick Basten van Staatsbosbeheer heeft wel een tip voor hobbyboeren als ze geen slachtoffer van het roofdier willen worden. „Om de kippen en konijnen te beschermen is het verstandig een halve meter gaas in de grond te plaatsen”, adviseert hij.



Jansen stelt dat er in Lingewaard eigenlijk op veel te weinig plekken gejaagd mag worden. „De overheid wil het bestand van hazen, konijnen, fazanten en weidevogels in stand houden door gebieden aan te wijzen waar niet gejaagd mag worden. Als het totale aanbod aan voedsel genoeg zou zijn, zou dat niet erg zijn. Maar dat is niet het geval. Het grote aantal vossen eet alles op en sluipt dan de bebouwde kom in.”



