Jumbo verhoogt loon distributiemedewerkers

Zettense Esther Brouwer zondag in 'Ik mis je'

8 april ZETTEN - De Zettense Esther Brouwer (20) kijkt zondag in de uitzending van 'Ik mis je' (EO, NPO2, 8.55 uur) terug op de mooie vader-dochter-momentjes die ze had met haar vader Marco. Hij overleed in augustus vorig jaar op vakantie in Frankrijk, een paar dagen voor zijn 45ste verjaardag.