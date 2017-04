'Jumbo vliegt Poolse flexwerkers in'

Stuur uw mooiste paasfoto in

13 april ELST/BEMMEL - Paaseieren zoeken met uw kleinkinderen in het weiland, met uw geliefde naar het paasvuur of de voetjes van de vloer tijdens een paasfeest. De Betuwse redactie van deze krant is benieuwd naar uw activiteiten tijdens dit paasweekend.