Loiza Lamers, trots als boegbeeld voor transgenders

Oproepje: Wat ga jij dit weekend doen?

3 mei HUISSEN/ELST - Help je iedere zaterdag je gehandicapte buurman of buurvrouw met werkzaamheden in de tuin of boodschappen doen? Of ken je iemand uit Overbetuwe of Lingewaard die ieder weekend de mooiste foto's maakt? En wat te denken van je oma uit Driel die zaterdag haar droom in vervulling ziet gaan door in een zweefvliegtuig te stappen. Laat het ons dan weten.