Lokhorst ligt niet wakker van VI-filmpje

Filialen Marskramer Bemmel en Blokker in Gendt sluiten

27 maart GENDT/BEMMEL - Het filiaal van Blokker in Gendt gaat op zondag 23 april dicht. In het dorp wordt dat gezien als een 'grote aderlating'. Posters op de winkel verwijzen naar het filiaal in Huissen. Daarvan is bekend dat het uiterlijk in oktober sluit.