'Ontvoerd kind in kofferbak' blijkt verkeerd geïnterpreteerde grap

Gooi je afval op straat: Gendt bijt op de tong, in Elst krijg je de wind van voren

3 juni GENDT/ELST - Inwoners van Gendt durven elkaar minder aan te spreken over afval dat op straat wordt gegooid dan in Elst. Dat blijkt uit een steekproef van deze krant. Twee verslaggevers gooiden veertig keer afval achteloos op straat, twintig keer in Elst en twintig keer in Gendt. In Elst werden ze dertien keer gecorrigeerd, in Gendt drie keer.