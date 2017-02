Oosterhout zegt 'ja' tegen dorpshuis in Leonarduskerk

Nieuw dorpshart

Sinds eind vorig jaar droomt het dorp van een nieuw dorpshart, gelegen in het open gebied tussen zaal Merkus, chaletpark Tergouw, de Waaldijk en de Savenijelaan. Daar zouden dorphuis, sportzaal, school, peuterspeelzaal en een aantal seniorenwoningen bij elkaar komen. Want aan dat laatste is behoefte in Oosterhout, om de oudste dorpelingen in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.