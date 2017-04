Overbetuwse wethouder wil zonnepanelen in alle dorpen

Wat Beters is een door de Dorpsraad in Heteren zelf opgezette energie-coöperatie die, door goedkopere collectieve inkoop, gas en stroom gaat leveren aan klanten in het dorp. Het grootste succes van Wat Beters zijn de collectieve zonnepanelen die op het dak van de Brede School aan de Flessestraat komen te liggen.

Die kunnen dorpsbewoners die geen ruimte hebben op het eigen dak voor 270 euro per paneel kopen. Er is plaats voor 570 panelen, terwijl er al meer dan 1.200 aanvragen zijn. Wat Beters is dan ook naarstig op zoek naar andere Heterense (bedrijfs)-daken waar ruimte is voor grote aantallen zonnepanelen.

Wethouder Ben Ross (duurzaamheid) is zo onder de indruk, dat hij het Heterense concept ook over de andere dorpen wil uitrollen. Hij hoopt in mei al een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, want voor die uitrol is wel extra geld nodig. ,,In Heteren is het project helemaal door de dorpsraad gedaan, door de mensen uit het dorp zelf, vrijwilligers. Dat zullen de dorpsraden in de andere dorpen ook moeten doen, maar dat zouden we als gemeente wel moeten faciliteren.’’