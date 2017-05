Straatmuzikanten gaan de strijd aan tijdens NK in Elst

video De dodoma van Alieu uit Gambia is een echte aanrader

11:09 ELST/ DOORWERTH - Waar in Overbetuwe het fruit de boventoon voert op de vele kwekerijen, is dat in Gambia de pinda. Zeker in Janjangbureh, waar de 37-jarige Alieu Jallow vandaan komt. Die pinda is dan ook een prominent onderdeel van veel Gambiaanse gerechten.