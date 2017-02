Te koop: gemeentehuis, voor kleine 6 ton

Met de verbouw- en uitbreidingsplannen van het gemeentehuis in Elst deels al in uitvoering en deels in voorbereiding, zat het afstoten van het voormalige Valburgse gemeentehuis in Andelst er al een tijdje aan te komen. Nu vindt de gemeente Overbetuwe het tijd worden om ook echt een koper te vinden. ,,In oktober of november zullen de laatste ambtenaren naar Elst vertrokken zijn en we willen het complex niet lang leeg laten staan", zegt wethouder Wijnte Hol.