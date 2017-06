Tientallen slangen, waaronder een Koningspython, gestolen in Heteren

Waarschuwing blauwalg Gendt ingetrokken

11:44 GENDT - De site zwemwater.nl trekt de waarschuwing die eind mei inging voor blauwalg in zwembad Walburgen in Gendt weer in. De beherende zwemclub Thetis is opgelucht. ,,Geplande evenementen als de triatlon, buitentrainingen en zwemvierdaagse kunnen nu gelukkig doorgaan’’, zegt woordvoerder Rob Wissing.