Traditioneel haringhappen op Aswoensdag in Gendt

Vasten

Maar dat Aswoensdag ook de start is van de vasten gaat er niet zo erg in bij hem. De traditie van haring eten zou daar wel mee te maken hebben, met het beginnen je te matigen. Vlees was vroeger duurder dan vis, dus werd er vis gegeten. Een andere verklaring is dat zure haring zorgde voor een goede vertering na het uitbundig eet- en drankfestijn van de vorige dagen. Hoe dan ook, in Gendt zijn de meeste visliefhebbers niet meer zo happig op het haringhappen. Kibbeling en lekkerbek waren woensdagmiddag meer in trek.