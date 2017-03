Vandalen veranderen tuin in vuilnisbelt

ELST - Joop en Riet Beusichem uit Elst kregen zondagochtend vroeg de schrik van hun leven. Ze werden wakker door de bel en zagen dat de voortuin van hun huis aan de Ernst Casimirstraat was veranderd in een vuilnisbelt. Vandalen bleken er plezier in te hebben gehad de inhoud van een vuilcontainer in hun tuin te legen.

,,Ik vraag me af waar wij dat aan te danken hebben", zegt Riet Beusichem. ,,Wij wonen hier al bijna veertig jaar en doen nog geen mus kwaad."

Voor het huis stond niemand, maar wel lag de hele voortuin bezaaid met afval. Afkomstig van een voor hun huis geposteerde vuilcontainer van Vivare.

,,In januari was er brand aan de overkant van de straat", legt Riet uit. ,,Dat huis wordt gerenoveerd en alle rommel wordt gestort in een container."

Schuldigen

Ze denk te weten wie de schuldigen zijn. ,,Ik stond nog maar net op straat toen er drie jongens om de hoek kwamen lopen. Ze deden of ze van niets wisten. Een klopte me nog bemoedigend op de schouder. 'Sterkte ermee mevrouw', zei hij. Maar mijn gevoel zegt me dat zij er achter zaten. Alsof ze onze reactie wilden zien."

Vernielingen