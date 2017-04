Vorst raakt fruittelers hard: 'Bessen als verlepte sponsjes'

Bunt heeft als bestuurder van de Nederlandse Fruittelers Organisatie contact met andere telers en zegt dat de sector 'in shock' is. ,,Er zijn erbij waar 70 tot 100 procent van de percelen als verloren moet worden beschouwd.’’



Het overkappen van fruit, beregenen of het gebruik van vuurpotten is niet altijd mogelijk of biedt onvoldoende soelaas, zeggen telers. Ze kijken momenteel met argusogen naar de weerberichten. Volgens Van Brandenburg kan het zijn dat in gunstige omstandigheden een deel van het fruit alsnog doorgroeit.



Maar volgens Bunt zijn er ook berichten die uitgaan van nachtvorst komende woensdag. ,,We moeten afwachten wat God ons brengt.’’