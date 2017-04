1 april: Hamilton stopt en Heerenveen naar de politie

Het is 1 april en dus nemen sporters en clubs de fans weer in de maling. Bekijk hier een overzicht van de leukste instinkers.

Psych😂😂 Happy April fools Day😜 53k Likes, 2,164 Comments - Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Instagram: "Psych😂😂 Happy April fools Day😜"

Lewis Hamilton verraste zijn Instagram-volgers vanochtend met breaking news: hij stapt per direct uit de Formule 1. 'Happy April fools day'.

Bij Hockey.nl hadden ze wel een héél opmerkelijk nieuwtje: tijdens het EK in het Wagener Stadion van Amsterdam zou komende zomer op een - hoe toepasselijk - oranje veld gespeeld gaan worden. Zelfs enkele speelsters van het Nederlands elftal gaven in een filmpje hun visie, maar zij bleken in het complot te zitten.

Ook SC Heerenveen kwam vanochtend met een bijzonder bericht: de selectie is eerder deze week ondervraagd door de politie. In een uitgebreid filmpje is te zien hoe de Friese spelers de grap even door lijken te hebben, maar toch aardig bij de neus worden genomen.

Bij onze oosterburen is het uithalen van 1 april-grappen eveneens een dingetje, maar omdat Borussia Dortmund op die datum de Kohlenpott Derby tegen Schalke 04 speelt, besloot coach Thomas Tuchel zijn grap een dag eerder al uit te voeren.

Barcelona-goalie Jasper Cillessen is zelf blijkbaar niet zo'n grappenmaker, maar had vanmiddag wel even een goed advies voor zijn Twittervolgers.