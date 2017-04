Als eerste geplaatste Murray uitgeschakeld in Monte Carlo

Murray keerde in Monte Carlo terug op de baan nadat hij gepauzeerd had wegens een elleboogblessure. Hij ging voortvarend van start. In de een openingsset waarin de breaks over en weer vielen, trok de Brit met 6-2 aan het langste eind. In de tweede set was Ramos duidelijk de sterkere. Hij brak Murray vroeg en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Murray creëerde in deze set geen enkel break point.



Murray leidde in de derde set met 4-0 maar verloor vervolgens drie keer zijn opslaggame, de laatste keer bij 5-5. Ramos kon de partij daarna uitserveren en bezorgde Murray daarmee een valse start van zijn gravelseizoen.



Vorig jaar bereikte Murray in Monte Carlo nog de halve finales, waarin hij werd uitgeschakeld door Rafael Nadal. Daarna volgden finales in Madrid, Rome en op Roland Garros. Alleen in Rome won hij.