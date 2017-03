Amerikaanse ijshockeysters dreigen WK in eigen land te boycotten

,,We vragen gewoon een vergoeding om normaal te kunnen leven'', vertelde aanvoerster Meghan Duggan. ,,We willen dat de nationale bond het programma voor de vrouwen en meisjes volledig steunt en ons niet langer minderwaardig behandelt. Wij hebben ons land altijd waardig vertegenwoordigd en verdienen het om eerlijk en met respect behandeld te worden.''



De ijshockeysters uit de nationale ploeg staan alleen tijdens een olympisch jaar onder contract bij de bond. In de andere jaren krijgen ze slechts een bescheiden financiële vergoeding. Die moet flink omhoog voor het komende WK, anders boycot de nationale ploeg het kampioenschap.



De bond, USA Hockey, stuurde er direct een verklaring uit waarin het aangaf meer steun te willen bieden aan de ijshockeysters. Of dat ook extra geld betekent, werd niet gemeld. De bond benadrukte dat de speelsters tijdens het olympische jaar per persoon liefst 85.000 dollar kunnen verdienen, een bedrag dat overigens wordt betwist door de advocaten van de ploeg.