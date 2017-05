Amerikaanse shorttracker vier jaar geschorst

NOC*NSF zit weer in iets ruimer jasje

15 mei NOC*NSF zit financieel weer in een iets ruimer jasje. De sportkoepel teerde de afgelopen jaren, met name door tegenvallende opbrengsten van De Lotto, in op de reserves, maar kon het boekjaar 2016 afsluiten met een positief saldo van 16 miljoen euro. Dat meldde de nieuwe penningmeester Annette Mosman vanavond op de algemene ledenvergadering op Papendal.