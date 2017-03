Amerikanen met overmacht naar eerste titel WBC

Voor de Amerikanen was het de eerste finale. Puerto Rico verloor vier jaar geleden de finale van de Dominicaanse Republiek. In deze editie hadden de honkballers van het Caribische eiland nog geen wedstrijd verloren. Tegen de VS, die ze eerder nog met 6-5 versloegen, waren ze in de finale niet opgewassen.



Waar het de Puerto Ricanen door het sterke optreden van de Amerikaanse werper Marcus Stroman nauwelijks lukte mensen op de honken te krijgen, sloegen de Amerikanen de ene na de andere honkslag. Werper David Robertson kon het bij een comfortabele 8-0 voorsprong afmaken en bezorgde de VS de eerste titel.



Daarvoor was het Stroman die de show stal door de honkballers van Puerto Rico geen kans te gunnen. Aan de andere kant kwamen de Amerikanen in de derde inning op 2-0 door een homerun van Ian Kinsler. In de vijfde slagbeurt liepen ze uit naar 4-0 door punten van Christian Yelich en Andrew McCutchen.



Tot dan toe kon Puerto Rico nog hopen op een comeback. In de zevende inning leek die kans helemaal verkeken. Met alle honken bezet sloeg Brandon Crawford met een honkslag Nolan Arenado en Eric Hosmer over de thuisplaat: 6-0. In dezelfde inning maakte McCutchen nog een punt. In de achtste inning liet hij Arenado ook nog eens scoren.