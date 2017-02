Annan rekent op winnaarsmentaliteit bij hockeysters

,,We hebben in Nederland een heleboel speelsters die mooi kunnen hockeyen, maar met alleen mooi hockey win je niet altijd", legde Annan uit op hockey.nl. ,,Ik wil verdedigers zien die bij wijze van spreken voor de goal gaan liggen. Ik wil aanvallers op hun buik zien schuiven om nog net een tip-in te halen. Ik wil speelsters zien die de mentaliteit hebben van: het maakt niet uit hoe die bal erin gaat, áls-ie er maar in gaat. Dat is net een iets andere mentaliteit dan een hockeyer die een mooie techniek heeft."

Daarmee wil Annan niet zeggen dat het bij Oranje in Rio, waar de olympische finale op shoot-outs werd verloren van Groot-Brittannië, 'tussen de oren' niet goed zat. ,,Nee, dat niet. We hebben de finale tegen Groot-Brittannië niet verloren op basis van mentaliteit. Het mentale aspect van het team in Rio vond ik juist heel zeer sterk. We hadden een fantastische teamspirit. Waar het dan wel aan ontbrak in de olympische finale? Aan techniek in de eindfase. Aan afronding."