Atleet Mo Farah strijdt tegen hongersnood in Afrika

Tenniswereld kijkt reikhalzend uit naar 36ste editie ‘Fedal’

11:58 Het was de finale waar iedere tennisliefhebber van droomde. Roger Federer en Rafael Nadal, de eeuwige rivalen, die in de herfst van hun carrière strijden om de titel. Zesenhalve week nadat Federer in een episch duel op de Australian Open Nadal versloeg, krijgt ‘Fedal’ een nieuwe editie.