Bakker loopt WK-limiet op 100 meter horden

De 27-jarige hordeloopster was vandaag de snelste van de dag in 12,97 seconden en bleef daarmee een honderdste van een seconde onder de WK-limiet. Bakker, die in 2012 en 2014 Nederlands kampioene werd op de 100 meter horden, was lang uit de roulatie na een operatie in 2015. Begin maart nam ze deel aan de EK indoor in Belgrado, waar ze tot de halve finales kwam op de 60 meter horden.