Basketballers Donar winnen overtuigend in bekerfinale

Donar won in het seizoen 2004/2005 ook al de landelijke beker. De ploeg van coach Eric Braal was in de finale in eigen huis met 78-58 veel te sterk voor Landstede Basketbal uit Zwolle.



Landstede begon in Groningen sterk en nam een voorsprong van 0-10. Bij rust had Donar de leiding echter alweer overgenomen: 38-28.