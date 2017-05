Beachvolleybalsters Van Gestel/Meppelink in achtste finales Rio

Verstappen denkt niet meer aan vangrail in Monaco

13:33 Max Verstappen heeft de harde knal in de vangrail vorig jaar in de Grote Prijs van Monaco uit zijn hoofd gezet. ,,Dat was een jammerlijke crash, maar die heeft mijn zelfvertrouwen op dit circuit echt niet aangetast'', laat de Limburgse Formule 1-coureur vrijdag weten in een vooruitblik van zijn team Red Bull op de eerstvolgende race (28 mei).