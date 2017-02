Belangrijke zege voor waterpolosters

Oranje begon sterk aan de ontmoeting met de Griekse vrouwen. Na de eerste twee periodes leidde de thuisploeg met 7-5. Maar in derde periode kwam Griekenland terug. De gasten trokken de stand gelijk en kwamen voor het eerst op voorsprong (7-8). Nog voor het einde van de derde periode zorgde Yasemin Smit voor de gelijkmaker. In de laatste periode kwam Nederland via Nomi Stomphorst weer op voorsprong, maar Griekenland maakte opnieuw gelijk.



In de spannende laatste minuten zorgde Laura van der Graaf voor de bevrijdende winnende treffer voor Oranje.



De volgende wedstrijd van de Nederlandse waterpolovrouwen is op dinsdag 28 maart, als Oranje het in Moskou opneemt tegen Rusland. De finale van de World League is van 6 tot en met 11 juni in Shanghai. De nummers 1 van alle Europese voorronde-poules en de beste nummers 2 plaatsen zich voor de World League Super Final in juni.