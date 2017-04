België dankzij Goffin naar halve finales Davis Cup

België is vanmiddag als laatste land doorgedrongen tot de halve finales van de Davis Cup. David Goffin bracht de Belgische tennisploeg het beslissende punt in het duel met Italië (3-1) door Paolo Lorenzi in drie sets te verslaan: 6-3 6-3 6-2. In de halve eindstrijd neemt België het op tegen Australië, dat de Verenigde Staten met 3-2 opzij had gezet.