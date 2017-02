Belgische qualifier slaat titelverdediger Cuevas naar huis in Rio

De Greef, nummer 138 van de wereldranglijst, had via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Rio de Janeiro bereikt. ,,Dit was de mooiste en grootste zege uit mijn carrière'', jubelde de 24-jarige Belg na zijn stunt tegen Cuevas. De tennisser uit Uruguay, dertigste op de mondiale ranglijst, was als derde geplaatst in Rio.