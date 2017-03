Bellew versloeg Haye met gebroken hand

Met zijn gebroken hand sloeg Bellew de voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten in de elfde ronde knock-out. ,,Ik brak mijn hand in de tweede of derde ronde. Ik voelde geen pijn, want ik dacht alleen maar aan winnen'', vertelde hij vandaag aan de BBC.

Bellew was vooraf de underdog in het gevecht, maar daar bleek gisteravond weinig van. De 34-jarige Haye kreeg in de zesde ronde last van zijn achillespees, maar weigerde op te geven. Dat had hij beter wel kunnen doen, want nu ging hij in de elfde ronde tegen het canvas en wierp zijn begeleidingsteam de handdoek in de ring.



,,Ik zei tijdens het gevecht nog tegen David dat hij beter kon stoppen, maar hij schudde zijn hoofd. Hij riep het over zichzelf af'', aldus Bellew, ook bekend van zijn rol in de laatste Rocky-film 'Creed'.



Bellew, geboren en getogen in Liverpool, is een fervent supporter van Everton. De technische staf van The Toffees keken gisteravond, net als miljoenen andere Britten, voor de televisie toe naar het gevecht tussen Bellew en Haye.