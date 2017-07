Bendsneyder achtste op Sachsenring, Mir wint

De achttienjarige Rotterdammer deed volop mee in het gevecht om de vijfde plaats, maar werd na 27 rondes als achtste afgevlagd. Bendsneyder was de race ook vanaf die positie begonnen.

De Rotterdammer vertolkte vorige week nog een hoofdrol bij de TT van Assen. Bendsneyder had zich in de regen als tweede gekwalificeerd en reed in de race zelf even op kop. Hij leek ook op weg naar een hoge klassering, maar ging vlak voor de finish onderuit en gleed los van zijn KTM-machine over de finish. Daardoor werd Bendsneyder gediskwalificeerd.