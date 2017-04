Bertens komt net tekort tegen Lucic-Baroni

Kiki Bertens is uitgeschakeld in de achtste finales van het WTA-toernooi in Charleston. De Nederlandse verloor nipt van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni: 7-6 (5), 6-4.

Bertens begon met een break, maar kon dat in de eerste set met wisselende kansen geen vervolg geven. Bij de tiebreak hield het op voor de Nederlandse. Bij 4-4 in de tweede set was de beslissende break in het voordeel van Lucic. Met 5-4 en eigen opslag maakte de 35-jarige routinier vervolgens geen fout meer.

Bertens was in South Caroline als zevende geplaatst. Woensdag had ze in de tweede ronde gewonnen van de Oekraïense Katerina Bondarenko. In de eerste ronde hoefde ze niet in actie te komen.